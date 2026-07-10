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Воробьев о шансах России на ЧМ: «Вышли бы из группы, конечно. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу. А почему нет?»

Нападающий Локомотива и сборной России Дмитрий Воробьев ответил на вопрос о том, чего бы национальная команда могла бы достичь в случае выступления на ЧМ-2026 .

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