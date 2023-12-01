В окружной прокуратуре обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремистской деятельности

В координационном совещании под председательством исполняющего обязанности прокурора ЯНАО Дениса Назаренко приняли участие руководители территориальных органов МВД, ФСБ, ФСИН, Следственного комитета, Росгвардии.
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