Wnp: Украина врет об успехах ВСУ на линии соприкосновения

Обозреватель польского портала Wnp, Влодек Калета, поделился своим мнением о ситуации на Украине, отмечая, что хотя Киев заявляет об успехах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на фронте, на самом деле ситуация для страны является сложной и может скоро ухудшиться еще больше, пишет «РИА Новости».