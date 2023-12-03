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Wnp: Украина врет об успехах ВСУ на линии соприкосновения

Wnp: Украина врет об успехах ВСУ на линии соприкосновения

Обозреватель польского портала Wnp, Влодек Калета, поделился своим мнением о ситуации на Украине, отмечая, что хотя Киев заявляет об успехах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на фронте, на самом деле ситуация для страны является сложной и может скоро ухудшиться еще больше, пишет «РИА Новости».

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