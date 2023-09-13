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Мостовой о сборной России: «Сплошное уныние и безнадега. Эксперименты можно понять, но болельщики ждут результата, а его нет и нет»

Мостовой о сборной России: «Сплошное уныние и безнадега. Эксперименты можно понять, но болельщики ждут результата, а его нет и нет»

– Можно ли, на ваш взгляд, ничью с такой командой назвать провальным результатом? Ожидали ли чего-то большего? – Я бы не стал говорить, что это провал.

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