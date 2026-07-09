Сила в правде
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Сила в правде

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Искусство японского контроля: Как выбрать теннисную ракетку Yonex для тренировок и матчей

Искусство японского контроля: Как выбрать теннисную ракетку Yonex для тренировок и матчей

Японский бренд Yonex совершил революцию в большом теннисе благодаря изометрической геометрии обода. В обзоре детально разбираются ключевые серии ракеток для разного уровня игры, особенности детского инвентаря и секреты профессиональной настройки струн.

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