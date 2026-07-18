❗️Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины Одна из задержанных женщин оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году.
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❗️Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины Одна из задержанных женщин оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году.