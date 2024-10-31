Астронавт сделал необычный снимок космического корабля Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon в объективе камеры Дона Петтита / © NASA / Don Pettit Дон Петтит сделал снимок Crew Dragon Freedom после того, как 29 сентября корабль доставил на МКС новый экипаж астронавтов.
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