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Чехи выставляют спортсменов из РФ на посмешище: разработана форма унижающая спорт РФ
Комментарии
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Александр Дамиров
С какого перепуга чешские фашисты нашим ребятам форму клепают? Чехи,поляки всегда были плебеями и предателями. Кто из наших заказал форму у врагов,с ним надо разбираться—ВОРКУТА! Ну
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8 час.
Э
Эльвира
Поддерживаю полностью! Стоят ли эти все унижения Олимпиады? Пусть едут, но за свой счет, если хотят.
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8 час.
W
Walery
Полагаю, это чехи сами себя показали не только посмешищем, но и банальной мразью. По всему это такие результаты биологических изменений чехов в силу их ЛГБТ-шных пристрастий. Зря в 1945 году Советские танки освобождали и спасали Злату Прагу...
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4 час.
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