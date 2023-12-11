Чехи выставляют спортсменов из РФ на посмешище: разработана форма унижающая спорт РФ

С какого перепуга чешские фашисты нашим ребятам форму клепают? Чехи,поляки всегда были плебеями и предателями. Кто из наших заказал форму у врагов,с ним надо разбираться—ВОРКУТА! Ну

Поддерживаю полностью! Стоят ли эти все унижения Олимпиады? Пусть едут, но за свой счет, если хотят.

W

Walery

Полагаю, это чехи сами себя показали не только посмешищем, но и банальной мразью. По всему это такие результаты биологических изменений чехов в силу их ЛГБТ-шных пристрастий. Зря в 1945 году Советские танки освобождали и спасали Злату Прагу...