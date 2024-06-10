В Нижегородской области сотрудники ППС задержали мужчину, который размахивал ножом и угрожал прыгнуть с многоэтажки

30 мая текущего года в дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что человек находится на балконе 4-го этажа своей квартиры в доме, размахивает ножом и угрожает спрыгнуть вниз.