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Физик Буряков: бульканье вызывает воздушная пробка, свист — быстрый поток воды

Физик Буряков: бульканье вызывает воздушная пробка, свист — быстрый поток воды

Осенью батареи нередко начинают шуметь именно после запуска отопления. После летнего перерыва систему снова заполняют водой, меняются давление и скорость ее движения, а металлические трубы начинают регулярно нагреваться и остывать.

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