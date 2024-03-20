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ИЗВЕСТИЯ iz

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СФ подготовит обращение к ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России

СФ подготовит обращение к ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в ООН и мировые парламенты в связи с вмешательством западных государств во внутренние дела России и избирательный процесс в стране.

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