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Курские новости

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Курским аграриям выделят 5 млрд рублей в 2026 году

Курским аграриям выделят 5 млрд рублей в 2026 году

Для поддержки аграриев Курской области в 2026 году из федерального бюджета выделят более 5 млрд рублей.

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