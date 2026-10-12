Наличные впервые обошли банковские счета по популярности

Предпочтения граждан России по способу хранения сбережений за последний год заметно изменились. В сентябре 2026 года 38% опрошенных назвали наличные наиболее подходящим способом хранения денег, тогда как банковский счет выбрали 37%, следует из исследования «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Давно Никита Миха...
- Уиткофф вёл себя ...
- Конфуз Зеленского...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым