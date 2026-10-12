Наличные впервые обошли банковские счета по популярности

Предпочтения граждан России по способу хранения сбережений за последний год заметно изменились. В сентябре 2026 года 38% опрошенных назвали наличные наиболее подходящим способом хранения денег, тогда как банковский счет выбрали 37%, следует из исследования «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.