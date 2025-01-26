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Российские флаги над Великой Новосёлкой — Минобороны подтвердило освобождение ключевого города (ВИДЕО)

Российские флаги над Великой Новосёлкой — Минобороны подтвердило освобождение ключевого города (ВИДЕО)

Минобороны сообщило об освобождении Великой Новоселки. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск „Восток” освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

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