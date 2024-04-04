«Урок» от Путина: полезете в наши дела – мы займёмся вашими. Ким Чен Ын запустил гиперзвук, а Россия – помогает нефтью и специалистами

Сегодня 41K прочитали До чего же прекрасные уроки преподаёт сейчас всем нашим бывшим «коллегам» и «партнёрам» Владимир Владимирович! Какой душевный визг там стоит, сколько негодования и удивления, они прямо в шоке: ну как же так, Россия не только смогла всё это с нами провернуть, но ещё и ПОСМЕЛА! Ким Чен Ын провёл испытания новой ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком.