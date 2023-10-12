"ВАШЕЙ СТРАНЕ КОНЕЦ": СТРАШНОЕ ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ ДО ЗАПЯТОЙ На фоне вновь вспыхнувшего арабо-израильского конфликта пользователи рунета вспоминают очередные пророческие слова покойного российского политика Владимира Жириновского.
Страшное пророчество начинает сбываться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Гаврилов
Полагаю что тема заложников для Израиля уже не является актуальной и никто никого обменивать не будет. Впрочем будем посмотреть.
Ответить
21 час.
ОТ
Олег Тимофеев
С начало эта тема будет не актуальна для руководства ЦАХАЛ а позже это будет интересная тема. Потому что своих офицеров они хотят вернуть.
Ответить
19 час.
Юрий Ильинов
Обстрелы Газа часто в эфире. Есть кому фиксировать и есть кому всё это предъявить. Я тут одного обозревателя прочитал. Он заявил, что Путин знал про еврейский облом и не спешил с Украиной. Сейчас хохляцкие шавки смолкнут.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии