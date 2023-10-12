Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Обстрелы Газа часто в эфире. Есть кому фиксировать и есть кому всё это предъявить. Я тут одного обозревателя прочитал...Страшное пророчес...
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Страшное пророчество начинает сбываться

Страшное пророчество начинает сбываться

"ВАШЕЙ СТРАНЕ КОНЕЦ": СТРАШНОЕ ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ ДО ЗАПЯТОЙ На фоне вновь вспыхнувшего арабо-израильского конфликта пользователи рунета вспоминают очередные пророческие слова покойного российского политика Владимира Жириновского.

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Комментарии
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Юрий Гаврилов
Полагаю что тема заложников для Израиля уже не является актуальной и никто никого обменивать не будет. Впрочем будем посмотреть.
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21 час.
ОТ
Олег Тимофеев
С начало эта тема будет не актуальна для руководства ЦАХАЛ а позже это будет интересная тема. Потому что своих офицеров они хотят вернуть.
Ответить
19 час.
Юрий Ильинов
Обстрелы Газа часто в эфире. Есть кому фиксировать и есть кому всё это предъявить. Я тут одного обозревателя прочитал. Он заявил, что Путин знал про еврейский облом и не спешил с Украиной. Сейчас хохляцкие шавки смолкнут.
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18 час.

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