Страшное пророчество начинает сбываться

Юрий Гаврилов Полагаю что тема заложников для Израиля уже не является актуальной и никто никого обменивать не будет. Впрочем будем посмотреть.

ОТ Олег Тимофеев С начало эта тема будет не актуальна для руководства ЦАХАЛ а позже это будет интересная тема. Потому что своих офицеров они хотят вернуть.