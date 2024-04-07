День работника электронной промышленности появится в России

В правительстве отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России В России появится новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности.
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