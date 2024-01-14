Комитет туризма Адыгеи подвел краткие предварительные итоги 2023 года для туризма Адыгеи.

Деятельность Комитета была сосредоточена на нескольких направлениях:- реализация мероприятий национального проекта "туризм и индустрия гостеприимства";- проведение и участие в событийных мероприятиях;- старт государственной услуги по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;- формирование новых инвестиционных площадок для развития туризма.