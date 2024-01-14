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Комитет туризма Адыгеи подвел краткие предварительные итоги 2023 года для туризма Адыгеи.

Комитет туризма Адыгеи подвел краткие предварительные итоги 2023 года для туризма Адыгеи.

Деятельность Комитета была сосредоточена на нескольких направлениях:- реализация мероприятий национального проекта "туризм и индустрия гостеприимства";- проведение и участие в событийных мероприятиях;- старт государственной услуги по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;- формирование новых инвестиционных площадок для развития туризма.

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