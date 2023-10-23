Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

И сорвали подлую операцию укронацистких мразей.  Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летняя годовщина очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет".

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