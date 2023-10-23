Как товарищи майоры спасли товарищей военлётов

И сорвали подлую операцию укронацистких мразей. Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летняя годовщина очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет".