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Девять лет возвращению Крыма на историческую Родину — в Россию

Девять лет возвращению Крыма на историческую Родину — в Россию

Сегодня исполнилось ровно девять лет восстановлению исторической справедливости, можно даже сказать — возвращению самой истории на круги своя — возвращению Крыма в состав России, где Крым пребывал веками 22:52, Севастополь, Девять лет прошло, а кажется, что это было только вчера, когда миллионы людей на Украине, в Крыму, в России, миллионы соотечественников за рубежом, в буквальном […] The post Девять лет возвращению Крыма на историческую Родину — в Россию first appeared on Tochka Zрения.

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