В Москве запустили производство опытной партии российских двигателей для беспилотников среднего класса

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) начал изготавливать комплектующие для первых опытных образцов российского двигателя внутреннего сгорания, которые будут работать в беспилотных авиационных системах среднего класса, об этом сообщает портал Правительства Москвы.
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