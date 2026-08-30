В Родниках открыли современные культурные пространства в рамках нацпроекта «Семья»

В Родниках начали работать для посетителей сразу два обновлённых культурных пространства. Детский культурно-просветительский центр «КнигоИгроДром» на базе городской библиотеки №2 и Белый зал районного дома культуры «Лидер» созданы в рамках национального проекта «Семья» в 2026 году.
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