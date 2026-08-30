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Анатомия бизнеса

1 подписчик

МАХ для бизнеса: что уже приносит заявки, а что живёт только в анонсах

За год МАХ превратился из предмета споров в обязательный пункт медиаплана, правда, у большинства компаний этот пункт пустует.

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