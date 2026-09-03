Отставной генерал бундесвера призвал отправить украинцев призывного возраста на фронт

Германии стоит задуматься над тем, как сделать, чтобы украинцы мобилизационного возраста, осевшие в ФРГ после начала конфликта, вернулись на родину и пошли на фронт воевать против России.
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