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Экологи выявили еще один источник неприятного запаха в Мангистау

Экологи выявили еще один источник неприятного запаха в Мангистау

О появлении неприятного запаха в воздухе жители  сообщили в социальных сетях. Специалисты аналитико-исследовательского отдела департамента экологии по Мангистауской области установили, что запах идет с  участка № 17/4, расположенного в промышленной зоне №2 Мунайлинского района, сельского округа Атамекен.

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