Экологи выявили еще один источник неприятного запаха в Мангистау

О появлении неприятного запаха в воздухе жители сообщили в социальных сетях. Специалисты аналитико-исследовательского отдела департамента экологии по Мангистауской области установили, что запах идет с участка № 17/4, расположенного в промышленной зоне №2 Мунайлинского района, сельского округа Атамекен.