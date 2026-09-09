Депутат Чаплин: оплачивать ЖКУ нужно строго до 15-го числа

В Госдуме напомнили, до какого числа нужно оплатить начисления за коммунальные услуги, чтобы избежать начисления пеней.
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А почте не сообщили, что квитанции нужно приносить до 5 числа, ещё ни разу не приносили раньше 12, последний раз 14. Но так и раньше было, причём ещё и пенни начисляли. Ещё не вечер, скоро и после 15 принесут и спросить не с кого.