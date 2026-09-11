7 любопытных фактов о граненом стакане

11 сентября — день граненого стакана. Нет, это не шутка над любителями выпить, но неплохой повод Днем рождения этой стеклянной посуды считается 11 сентября 1943 года.
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