Что означает Солнце в гороскопе, как его «прокачать» каждому знаку Алёна ЮрьеваСолнце в астрологии символизирует нашу индивидуальность, жизненный потенциал, уверенность в себе и стремление проявлять лучшие черты характера.
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