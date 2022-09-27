Модернизированный вертолёт Ка-52М получил новые лопасти, разработанные для морской версии Ка-52 «Катран»

Модернизированный вертолёт Ка-52М получил новые лопасти, разработанные для морской версии Ка-52 «Катран»

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М, государственные испытания которого вышли на финишную прямую, кроме новой брони и защиты, получил новые композитные лопасти с нагревательными элементами, предотвращающими их обледенение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх