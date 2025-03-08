Астронавты NASA раскритиковали заявление Маска о необходимости отказаться от МКС

Астронавты Сунита Уильямс и Буч Уилмор, находящиеся сейчас на МКС и ожидающие возвращения на Землю на корабле SpaceX Dragon, выразили категорическое несогласие с утверждением Илона Маска о том, что станция уже устарела и должна быть деорбирована через два года.