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«Назло России отморожу уши». Латвия намерена заблокировать экспорт зерна в ущерб себе и покупателям

«Назло России отморожу уши». Латвия намерена заблокировать экспорт зерна в ущерб себе и покупателям

Правительство Латвии объявило о планах ввести 300% пошлину на транзит зерна из России и Белоруссии с целью сделать его экономически невыгодным, о чем заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

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