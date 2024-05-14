Эксперт оценила строительство школ и детских садов при Александре Беглове

Губернатор Петербурга отчитается перед ЗакСом сегодня Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 14 мая, отчитается перед Законодательным собранием не в Большом зале Мариинского дворца, а в БКЗ «Октябрьский».
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