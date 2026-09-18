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FiNE NEWS

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Туск в ярости: президент Польши заговорил о возможной сдаче земель — премьер потребовал удалить пост!

Вот это поворот в польской политике! Когда президент Кароль Навроцкий во время выступления во Влодаве вдруг заявил, что поляки, мол, могут потерять территории, но никогда не потеряют душу и родину, многие в Варшаве аж подскочили.

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