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Сехудо – о татуировке О’Мэлли: «Твое лицо похоже на кабинку в общественном туалете»

«Твое татуированное лицо похоже на кабинку в общественном туалете», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

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