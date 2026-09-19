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Татар-информ

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Мама знает: Овечкин готов к новому сезону НХЛ — но подготовка была «иной»

Мама знает: Овечкин готов к новому сезону НХЛ — но подготовка была «иной»

Фото: Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, как ее сын Александр Овечкин готовится к новому сезону в НХЛ.

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