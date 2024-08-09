Кто родился 10 августа

Виктор Викторович Дзюба (47 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. В 2001 году основал и возглавил предприятие по производству нефтегазового оборудования «Мехмаш», которое стало одной из успешных и активно развивающихся российских компаний в сфере высоких наукоемких технологий.