Газета «Культура»

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HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» о дворецком Бэтмена

HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» о дворецком Бэтмена

Pennyworth стал третьим закрытым проектом стриминга по комиксам DC, сообщил Deadline. Сериал посвящен Альфреду Пенниуорту (Джек Бэннон) — бывшему британскому офицеру, который после ухода из спецназа открывает охранное агентство в Лондоне 60-х годов.

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