HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» о дворецком Бэтмена

Pennyworth стал третьим закрытым проектом стриминга по комиксам DC, сообщил Deadline. Сериал посвящен Альфреду Пенниуорту (Джек Бэннон) — бывшему британскому офицеру, который после ухода из спецназа открывает охранное агентство в Лондоне 60-х годов.