Защита и реакция: как мировую экономику изменит политика нового президента США

Протекционистская политика США, которую собирается вести вновь избранный президент Дональд Трамп, будет означать новый виток торговых войн с Китаем и окажет давление на экономику Европы, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
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