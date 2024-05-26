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Фото Кейт Миддлтон из больницы разошлось по Сети после тревожного диагноза врачей

Фото Кейт Миддлтон из больницы разошлось по Сети после тревожного диагноза врачей

Фото Кейт Миддлтон из больницы утекло в Сеть. Последние несколько недель люди гадали, где же прячется больная раком Кейт и когда она вернется к исполнению своих обязанностей в качестве принцессы Уэльской и будущей королевы Великобритании.

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