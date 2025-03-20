Союзники США хотят отказаться от американского оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью нескольким французским СМИ, включая Nice-Matin и Le Parisien, что Франция будет стремиться заключать оружейные контракты с европейскими странами, которые сейчас покупают американское оружие.
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