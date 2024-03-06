Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.
Мария Захарова задала "один уточняющий вопрос сквозь хохот"
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Обижаете неверием президента братской страны в самостоятельность? Да он, знаете, мечтал не только о войне,но и о мире в Донбассе...
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12 час.
Дмитрий Бакланов
И о мире во всей Украине, от Владивостока до Ужгорода.
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12 час.
Бендер Задунайский
В атаку ! Уря-яя-я!
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10 час.
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