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Царьград

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Мария Захарова задала "один уточняющий вопрос сквозь хохот"

Мария Захарова задала "один уточняющий вопрос сквозь хохот"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Обижаете неверием президента братской страны в самостоятельность? Да он, знаете, мечтал не только о войне,но и о мире в Донбассе...
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Дмитрий Бакланов
И о мире во всей Украине, от Владивостока до Ужгорода.
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Бендер Задунайский
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