В России захотели поменять правила выдачи льготной ипотеки

Партия «Новые люди» предложила увеличить возраст участников дальневосточной ипотеки до 40 лет. Другая инициатива партии предполагает полный отказ от ограничений по возрасту для одного из супругов, если у семьи нет жилья.
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