В США смогли получить электричество из вращения Земли

Американские физики придумали, как добывать электричество прямо из вращения Земли. Они создали небольшое устройство, которое использует магнитное поле нашей планеты, и смогли получить 18 микровольт энергии.
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