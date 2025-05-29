Апелляционный суд восстановил пошлины Трампа

Федеральный апелляционный суд США отменил приостановку тарифов, введённых Дональдом Трампом, и тем самым восстановил действие пошлин на иностранные товарыФедеральный апелляционный суд США отменил приостановку тарифов, введённых Дональдом Трампом, и тем самым восстановил действие пошлин на иностранные товары.
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