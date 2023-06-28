Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Кейн и «Бавария» договорились. Мюнхенцы надеются, что «Тоттенхэм» предпочтет продать форварда не конкуренту из АПЛ

Ранее «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну на 70 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что «Бавария» даст около 93 млн евро с учетом бонусов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх