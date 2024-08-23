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Соскин: Зеленский развязал "кровавую вакханалию", которая ведет Украину к краху

Соскин: Зеленский развязал "кровавую вакханалию", которая ведет Украину к краху

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава республики Владимир Зеленский и его сторонники развязали "такую кровавую вакханалию", которая приведут к краху страны.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Больше нужно выбирать обезьян ушастых с &quot;премиями мира&quot;, лохматых имбецилов,  да тупых и завистливых клоунов. Тогда Миру придет полный звиздец.
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