Хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты

Йеменские хуситы готовятся повысить свой военный потенциал гиперзвуковой ракетой.Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, сообщил РИА Новости источник из военной сферы, близкий к хуситам.
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