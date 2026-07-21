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Хуситы способны блокировать саудовские порты: оценка угрозы

Хуситы способны блокировать саудовские порты: оценка угрозы

Йеменские хуситы, по мнению аналитиков, имеют возможности для блокировки саудовских портов. Движение обладает длительным опытом морских операций и способно противостоять армии Саудовской Аравии, на которую тратятся десятки миллиардов долларов ежегодно.

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