Хуситы способны блокировать саудовские порты: оценка угрозы

Йеменские хуситы, по мнению аналитиков, имеют возможности для блокировки саудовских портов. Движение обладает длительным опытом морских операций и способно противостоять армии Саудовской Аравии, на которую тратятся десятки миллиардов долларов ежегодно.
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