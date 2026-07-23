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Газета «Культура»

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Блаженный чистым сердцем: к 80-летию со дня рождения Александра Кайдановского

Блаженный чистым сердцем: к 80-летию со дня рождения Александра Кайдановского

«Я считаю себя актером одной роли, «Сталкер» — вот и все, больше ничего в своей жизни не сыграл, все остальное была работа как у шахтера, слесаря, или человека, стоящего за прилавком», — признавался Александр Кайдановский.

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