Блаженный чистым сердцем: к 80-летию со дня рождения Александра Кайдановского

«Я считаю себя актером одной роли, «Сталкер» — вот и все, больше ничего в своей жизни не сыграл, все остальное была работа как у шахтера, слесаря, или человека, стоящего за прилавком», — признавался Александр Кайдановский.
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