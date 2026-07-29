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Снукерист.ру

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Сенчури в 112 очков от Чжао Синьтуна на Shanghai Masters 2026

Сенчури в 112 очков от Чжао Синьтуна на Shanghai Masters 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун одержал уверенную победу над Дин Джуньху с преимуществом 6-2 и прошел в 1/4 финала Shanghai Masters 2026 Чжао Синьтун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Чжао Синьтун с комфортом обыграл своего соотечественника Дин Джуньху со счетом 6-2 в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026.

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